Depressão Óscar. Impacto no continente deve ser menor

O mau tempo chega na tarde desta quarta-feira a Portugal continental, mas deverá ter um impacto muito diferente do que aconteceu na Madeira e Açores e não é expectável que possa provocar o mesmo tipo de danos, adianta o IPMA.

A depressão não deverá entrar no território do continente, mas as massas de ar instáveis que dele derivam devem afetar Portugal.