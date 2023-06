Depressão Óscar. Proteção Civil regista cerca de 50 ocorrências

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tomou nota, no período entre as 0h00 e as 8h00 desta sexta-feira, de 48 ocorrências causadas pelo mau tempo. Quase metade destes incidentes tiveram lugar nos distritos do Porto e Braga. Doze distritos de Portugal continental encontram-se sob aviso amarelo do Instituto do Mar e da Atmosfera devido à previsão de chuva.