Deputados e membros do Governo aplaudem de pé mensagem de Aguiar-Branco

A breve mensagem de José Pedro Aguiar-Branco foi transmitida logo no início da sessão plenária, em que também estavam presentes os ministros dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabiliza cinco mortos nos incêndios do norte e centro do país nos últimos dois dias, assim como a existência de 118 feridos, dos quais 10 em estado grave.

Na sua mensagem, o presidente da Assembleia da República salientou os momentos difíceis que se vivem em Portugal, mas acentuou que "a democracia não pode parar nem nos bons, nem, sobretudo, nos maus momentos".

"É por isso que estamos aqui todos a cumprir os nossos trabalhos. Quero uma vez mais - e julgo que o posso fazer em nome de todas e todos os senhores deputados - apresentar as nossas condolências às famílias e amigos de todos aqueles que perderam a vida na defesa dos seus bens e na defesa de todos nós. Estou certo que o seu exemplo não será esquecido", declarou José Pedro Aguiar-Branco.

A seguir, recebeu uma prolongada salva de palmas de deputados de todas as bancadas e dos dois ministros presentes na sessão plenária.

Na terça-feira, ainda antes do Conselho de Ministros extraordinário que foi presidido pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, em declarações aos jornalistas, manifestou profunda consternação pelos incêndios no centro e norte do país e expressou condolências pelas vítimas mortais.

Após ter recebido em audiência na Assembleia da República o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, José Pedro Aguiar-Branco referiu que se tem assistido "com grande consternação às várias situações que têm ocorrido no país, com consequências de perdas materiais e de vidas humanas".