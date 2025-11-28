Denuncia "tratamento degradante e persecutório". Dermatologista do Santa Maria apresenta demissão

(em atualização)

O médico dermatologista Miguel Alpalhão apresentou esta sexta-feira a sua demissão do Hospital de Santa Maria (Lisboa), alegando que não lhe restava outra atitude perante o tratamento "humilhante, degradante e persecutório" de que foi alvo por parte da administração.

"Lamentavelmente, não me resta outra atitude que não a demissão das minhas funções, perante a forma de tratamento com intuito humilhante, degradante, discriminatório e persecutório de que fui alvo ao longo do último ano por parte da administração do hospital", escreve o médico na carta.

Miguel Alpalhão, que recebeu mais de 700 mil euros em três anos de cirurgias adicionais naquele hospital refere que a denúncia de contrato, assinado em 1 de janeiro de 2024, terá efeitos em 12 de janeiro, dia seguinte ao final da suspensão que lhe foi aplicada.

O clínico garante terminar "o contrato com a plácida consciência de quem cumpriu as sua funções e obrigações de acordo com as ordens superiores e procedimentos vigentes na instituição".