Denuncia "tratamento degradante e persecutório". Dermatologista do Santa Maria apresenta demissão
Miguel Alpalhão, o dermatologista que ganhou mais de 700 mil euros em cirurgias adicionais em três anos, apresentou a demissão do Hospital de Santa Maria. O médico fala em tratamento "humilhante, degradante e persecutório" da administração.
(em atualização)
O médico dermatologista Miguel Alpalhão apresentou esta sexta-feira a sua demissão do Hospital de Santa Maria (Lisboa), alegando que não lhe restava outra atitude perante o tratamento "humilhante, degradante e persecutório" de que foi alvo por parte da administração.
"Lamentavelmente, não me resta outra atitude que não a demissão das minhas funções, perante a forma de tratamento com intuito humilhante, degradante, discriminatório e persecutório de que fui alvo ao longo do último ano por parte da administração do hospital", escreve o médico na carta.
Miguel Alpalhão, que recebeu mais de 700 mil euros em três anos de cirurgias adicionais naquele hospital refere que a denúncia de contrato, assinado em 1 de janeiro de 2024, terá efeitos em 12 de janeiro, dia seguinte ao final da suspensão que lhe foi aplicada.
O clínico garante terminar "o contrato com a plácida consciência de quem cumpriu as sua funções e obrigações de acordo com as ordens superiores e procedimentos vigentes na instituição".