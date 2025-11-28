Hospital de Santa Maria suspende dermatologista Miguel Alpalhão

A Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa, suspendeu o dermatologista Miguel Alpalhão.



Esta é a primeira decisão que resulta do processo disciplinar levantado pelo hospital, depois de ter sido noticiado que o dermatologista faturou milhares de euros num único fim de semana.



A RTP apurou que há dois processos disciplinares contra Miguel Alpalhão. O primeiro está fechado e levou à suspensão do médico com suspensão total de vencimento; o segundo processo, mais recente, tem em vista o despedimento e devolução das verbas recebidas indevidamente. O dermatologista ganhou mais de 700 mil euros em três anos em cirurgias adicionais. Só no ano passado, Miguel Alpalhão recebeu 454 mil euros em cirurgias extra.





Segundo o IGAS, o médico em causa terá marcado inclusive consultas de dermatologia para os seus pais sem que existisse uma referenciação prévia, elaborado as propostas cirúrgicas e realizado as cirurgias.







Para além de Miguel Alpalhão, o relatório do IGAS publicado a semana passada revela que outros dois médicos receberam, cada um, mais de 200 mil euros em dois anos.



No hospital de Santa Maria, dos dez profissionais que mais ganharam em produção adicional, oito são dermatologistas.





