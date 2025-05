Derrame de ácido clorídrico. "Situação totalmente" controlada e fuga "contida" em Leixões

Em causa está o derrame detetado pelas 23h45 de terça-feira. A situação ocorreu num “contentor parqueado no terminal ferroviário”, tendo havido “uma intervenção imediata por parte das autoridades competentes, com o apoio das equipas de emergência”, refere a APDL em comunicado.







Face à libertação de gases, foi imposto por precaução um perímetro de segurança que obrigou ao corte do acesso da A28 ao centro de Matosinhos desde a meia-noite. Entretanto, a circulação foi reaberta na manhã desta quarta-feira. A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo assegura que “a fuga sido contida de forma eficaz, sem registo de impactos significativos”.



Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto referiu aos jornalistas que o derrame aconteceu quando bidões de mil litros deste químico caíram de um veículo pesado. imposto por precaução um perímetro de segurança com uma extensão de 150 metros. Fonte doreferiu aos jornalistas que o derrame aconteceu quando bidões de mil litros deste químico caíram de um veículo pesado.Face à libertação de gases e uma vez que os bombeiros não tinham a certeza sobre o conteúdo dos bidões, foi





A APDL assegura que“em articulação com as entidades responsáveis”. O comunicado termina com a garantia de “compromisso com a segurança e a proteção ambiental”.