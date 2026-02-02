Derrocada de terras corta circulação na Linha do Minho em Barcelos

Segundo a fonte, a circulação na linha ferroviária está suspensa desde as 10:45.

A derrocada de terras ocorreu na freguesia de Carapeços e, segundo a Junta de Freguesia local, a ocorrência levou também ao corte da Rua da Mámoa.

Fonte da Infraestruturas de Portugal disse não haver previsão para a reabertura daquele troço, estando os trabalhos de reparação em curso.