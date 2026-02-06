Derrocada provoca mais um desalojado em Cinfães

"A casa ficou totalmente instável e o senhor que vivia lá sozinho, por uma questão de segurança, foi temporariamente realojado com vizinhos", explicou.

Carlos Cardoso acrescentou que a Câmara de Cinfães "está a trabalhar numa solução definitiva na freguesia, para não o retirar do meio a que está habituado".

Desta forma, sobre para três o número de desalojados neste concelho do distrito de Viseu, depois de, na quinta-feira, um casal de idosos ter ficado sem casa.

O autarca sublinhou à Lusa que o mau tempo tem provocado prejuízos elevados no município, com muitos taludes de estradas danificados.

"Os concelhos desta zona, como Cinfães e Resende, têm vertentes muito inclinadas e dão origem a muitos movimentos de massas", explicou.

Entretanto, foi reaberto ao trânsito o Caminho Municipal 1025, entre Pias e Valverde, na freguesia de Tendais.

Segundo Carlos Cardoso, a autarquia tem "equipas no terreno a trabalhar de dia e de noite para restabelecer a normalidade das vias municipais".

Por abrir continua a estrada da localidade de Ramires, que foi cortada na semana passada devido a um movimento de massas.

"A estrada ruiu, desapareceu completamente", lamentou.