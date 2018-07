Descontos nos transportes a aguardar aprovação

Foto: José Manuel Ribeiro - Reuters

Este desconto na mobilidade, que faz parte do Plano Nacional de Coesão Territorial, ainda não saiu do papel, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



A portaria dará descontos de 25 ou 50 por cento a utentes dos transportes públicos de todo o país.



As tarifas bonificadas nos transportes públicos dadas a populações carenciadas ou vulneráveis só se aplicam nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.



Segundo o jornal a portaria que estende o benefício aos utilizadores de transportes públicos de todo o país saiu do ministério do Ambiente no início de 2018 e aguarda autorização das Finanças, desde então.