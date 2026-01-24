Deslizamento de talude encerra três estações do Metrobus na Lousã

Numa nota de imprensa, a Metro Mondego explica que a decisão de suspensão temporária afeta três estações do canal, nomeadamente Casal de Espírito Santo, Casal de Santo António e Serpins, numa extensão de seis quilómetros, na Lousã, distrito de Coimbra.

"Trata-se de uma medida de carácter preventivo, destinada a proteger passageiros, trabalhadores e utilizadores do sistema. Observou-se, com especial incidência entre o dia de ontem e hoje de manhã, o deslizamento de um talude situado entre as estações de Casal de Espírito Santo e Serpins", refere o comunicado.

A decisão resulta de ter sido verificado que as atuais condições "não garantem os níveis de segurança adequados à operação, na sequência das condições meteorológicas que se têm verificado, caracterizadas por um regime de precipitação elevado e pela consequente saturação hídrica dos solos".

Apesar do deslizamento não ter atingido o pavimento do canal, a empresa explicou que o corpo técnico e as entidades envolvidas no projeto optaram por adotar "esta medida preventiva, por motivos de segurança, condição imprescindível à prestação do serviço".

A empresa está a proceder aos esforços necessários à intervenção no talude, "para que a situação possa regressar à normalidade o mais rapidamente possível".

"Durante este período, as ligações entre Lousã-Estação e Serpins (em ambos os sentidos) serão efetuadas por um serviço de transporte alternativo, assegurado pela Metro Mondego, garantindo-se as mesmas frequências de viagens", acrescenta a nota da Metro Mondego.