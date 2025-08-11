Despiste com dois feridos graves corta trânsito na EN4 em Arraiolos

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que os feridos, um casal, "com cerca de 70 anos", ficou encarcerado na viatura.

Por volta das 17:00, os feridos foram desencarcerados, acrescentou a fonte, indicando que o despiste, cujo alerta às autoridades foi dado às 16:26, aconteceu ao quilómetro 109,200 da EN4, no concelho de Arraiolos.

No local encontra-se um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Além deste meio aéreo, as operações de socorro mobilizam 21 operacionais e sete veículos, dos bombeiros, GNR e INEM.