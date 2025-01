Viseu. Detido presumível autor de homicídio a tiro no Palácio do Gelo

Os factos ocorreram no dia 27 de dezembro, no Centro Comercial “Palácio do Gelo”, em Viseu, e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias, que se encontravam no espaço, a fazer compras, conforme escreve a PJ em comunicado.



Houve confrontos físicos e o arguido foi à sua viatura buscar uma arma de fogo, efetuando “efetuado vários disparos na direção dos membros da outra família, vindo a atingir, mortalmente uma mulher, de 44 anos (…), outra mulher, de 23 anos (…), e um homem, de 46 anos”.







A Polícia Judiciária esteve encarregue da investigação. O suspeito entregou-se às autoridades esta terça-feira. Não tem antecedentes criminais.







Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.