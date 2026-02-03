Detido suspeito de homicídio de mulher na Avenida de Ceuta em Lisboa

Em comunicado hoje divulgado, a PJ refere que o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso que teria terminado há poucos dias.

"Não conformado com a situação, o suspeito veio a surpreender a vítima quando esta se preparava para se dirigir para o seu local de trabalho", adianta a PJ.

Segundo a PJ, o suspeito conhecia as rotinas da vitima e aguardou na segunda-feira de madrugada pela chegada desta ao parque de estacionamento onde tinha a viatura e munido de um revólver acabou por a atingir com disparos de arma de fogo na região da cabeça provocando-lhe a morte e fugido do local.

O suspeito iniciou a fuga de Lisboa rumo ao sul do país, mas acabou por ser detido.

A mulher foi baleada na via pública e a chamada para o número de emergência 112 foi terá sido feita pelas 05:00.

O homem será presente no dia de hoje a primeiro interrogatório de arguido detido junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.