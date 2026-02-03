Detido suspeito de homicídio de mulher na Avenida de Ceuta em Lisboa
A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira um homem de 36 anos suspeito do homicídio de uma mulher de 30 anos num parque de estacionamento na Avenida de Ceuta, junto ao bairro Ceuta Sul, em Lisboa.
Em comunicado hoje divulgado, a PJ refere que o suspeito e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso que teria terminado há poucos dias.
"Não conformado com a situação, o suspeito veio a surpreender a vítima quando esta se preparava para se dirigir para o seu local de trabalho", adianta a PJ.
Segundo a PJ, o suspeito conhecia as rotinas da vitima e aguardou na segunda-feira de madrugada pela chegada desta ao parque de estacionamento onde tinha a viatura e munido de um revólver acabou por a atingir com disparos de arma de fogo na região da cabeça provocando-lhe a morte e fugido do local.
O suspeito iniciou a fuga de Lisboa rumo ao sul do país, mas acabou por ser detido.
A mulher foi baleada na via pública e a chamada para o número de emergência 112 foi terá sido feita pelas 05:00.
O homem será presente no dia de hoje a primeiro interrogatório de arguido detido junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.