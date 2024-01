Detidos por suspeitas de corrupção na Madeira enfrentam interrogatório judicial

O início dos interrogatórios está previsto para as 14h00. O empresário Custódio Correia deverá ser o primeiro. Seguem-se Avelino Farinha, do grupo de construção AFA, e Pedro Calado, autarca do Funchal.



As autoridades estão a investigar uma alegada teia que envolve os principais grupos económicos na Madeira e o Governo Regional. Em causa está a presumível prática de crimes de corrupção, abuso de poder, prevaricação e participação económica em negócio.



O Governo Regional da Madeira terá adjudicado às empresas do grupo AFA mais de 260 milhões de euros de 2015 a 2020. De acordo com o Ministério Público, há ainda suspeitas de que o presidente do Governo Regional tenha condicionado a divulgação de notícias desfavoráveis. As autoridades estão a investigar uma alegada teia que envolve os principais grupos económicos na Madeira e o Governo Regional. Em causa está a presumível prática de crimes de corrupção, abuso de poder, prevaricação e participação económica em negócio.. De acordo com o Ministério Público, Miguel Albuquerque foi constituído arguido e pediu o levantamento da imunidade. Na sexta-feira anunciou a intenção de abandonar a presidência do Governo Regional, depois de ter afiançado, num primeiro momento, que não se demitiria.





Na sequência desta investigação, Pedro Calado decidiu renunciar à presidência da Câmara do Funchal.

Na sequência desta investigação, Crise política



As deteções tiveram lugar na passada quarta-feira, após perto de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias levadas a cabo pela Polícia Judiciária na Madeira, nos Açores e em diferentes zonas do continente.



Fica esta segunda-feira decidido quem vai assumir o cargo de presidente do Governo Regional da Madeira. A escolha do sucessor ou sucessora de Miguel Albuquerque vai ficar selada ao final da tarde em reunião do Conselho Regional do PSD da Madeira.



Miguel Albuquerque renunciou ao cargo que ocupava desde 2015, mas mantém-se como líder dos social-democratas insulares, ou seja, vai participar na escolha do próximo presidente do Governo Regional.



As deteções tiveram lugar na passada quarta-feira, após perto de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias levadas a cabo pela Polícia Judiciária na Madeira, nos Açores e em diferentes zonas do continente.. A escolha do sucessor ou sucessora de Miguel Albuquerque vai ficar selada ao final da tarde em reunião do Conselho Regional do PSD da Madeira. c/ Lusa