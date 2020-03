Detidos três inspetores do SEF por suspeita de homicídio de imigrante

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, identificou e deteve três homens, de 42, 43 e 47 anos, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio”, lê-se num comunicado enviado pela PJ às redações.Na mesma nota pode ler-se que

“O SEF informa que o Diretor e o Subdiretor da Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF cessaram funções com efeitos a partir de hoje”, adianta a estrutura em comunicado.

“Os factos foram cometidos nas instalações do Centro de Instalação Temporária, no aeroporto de Lisboa, no passado dia 12, após a vítima ter supostamente provocado alguns distúrbios no local”, adianta ainda a Judiciária.Os suspeitos, conclui a PJ, ”serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão decretadas as medidas de coação processual adequadas”.

A 12 de março

Por sua vez, o SEF “confirma que foram hoje detidos três Inspetores em funções no Aeroporto de Lisboa por suspeita da prática do crime de homicídio”.“O SEF confirma que, no dia 12 de março, ocorreu no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto de Lisboa o óbito de um cidadão estrangeiro, tendo sido de imediato, no próprio dia, comunicado ao Exmo. Procurador Adjunto de turno junto do DIAP de Lisboa”, afirma a estrutura em comunicado, acrescentando que “a ocorrência foi também comunicada à Inspeção Geral da Administração Interna”., prossegue.

Governo manda abrir inquérito

O ministro Eduardo Cabrita ordenou já à Inspeção Geral da Administração Interna"Determinou igualmente a abertura de processos disciplinares ao Diretor e Subdiretor de Fronteiras de Lisboa, cujas comissões de serviço foram hoje cessadas, ao Coordenador do EECIT, bem como a todos os envolvidos nos factos relativos ao falecimento de um cidadão estrangeiro naquelas instalações", acrescenta em comunicado o gabinete do ministro da Administração Interna.