Dez anos, três crises políticas. As dissoluções do presidente Marcelo

Puxamos a fita atrás até 2021. Bloco de Esquerda e PCP, até então parceiros de esquerda do Governo socialista liderado por António Costa, não se revêem na proposta de Orçamento do Estado para 2022. As negociações não chegam a bom porto e o orçamento acaba a ser rejeitado no Parlamento, logo na votação na generalidade. É a primeira vez, em democracia, que um OE é chumbado na Assembleia da República. É também decretado o fim da chamada "geringonça".Perante a crise política, o presidente Marcelo não vê outra alternativa senão dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas. ", anuncia numa declaração ao país.As eleições legislativas de 2022 culminam com uma surpreendente maioria absoluta conquistada por António Costa. Mas a legislatura, contra todas as expetativas, também não chega ao fim. O então primeiro-ministro é visado numa investigação judicial, a. A investigação, e em particular um parágrafo num comunicado assinado pela Procuradora-Geral da República, leva António Costa a apresentar a demissão de chefe de Governo, em Novembro de 2023. Nova crise política.É um dos momentos em que, ao longo dos dois mandatos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa é muito criticado pela solução política que encontrou para resolver uma crise. Com uma maioria absoluta do PS no Parlamento, o chefe de Estado decide-se, uma vez mais, por dissolver a AR e convocar eleições antecipadas, rejeitando nomear um novo primeiro-ministro escolhido pelo PS, como Mário Centeno, nome que chegou a estar em cima da mesa.Numa comunicação ao país, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a decisão de convocar eleições antecipadas:, personalizado no primeiro-ministro, com base na sua própria liderança e esmagadora vitória", em referência a António Costa, que sai de cena.A 10 de Março de 2024, o país vira à direita. Luís Montenegro, presidente do PSD e líder da AD, vence as eleições legislativas, mas sem maioria. A margem é curta para o Partido Socialista e o Chega alcança os 50 deputados eleitos. Montenegro é obrigado a procurar consensos permanentes no Parlamento para conseguir governar.Mas um ano depois surgem as primeiras notícias relacionadas com a Spinumviva, a empresa familiar detida então pelo primeiro-ministro. Debaixo de fogo, Luís Montenegro enfrenta uma moção de censura ao Governo, apresentada pelo PCP. É chumbada. Em contra-resposta, o primeiro-ministro anuncia uma moção de confiança. Diz até que novas eleições antecipadas "não são desejáveis, mas serão um mal necessário". A moção de confiança ao Governo acaba também rejeitada no Parlamento, levando à queda do Executivo.É a terceira dissolução do presidente Marcelo., justifica assim, dirigindo-se aos portugueses.Marcelo Rebelo de Sousa sai de Belém com três dissoluções do Parlamento no currículo. Criticado por muitos, por ter recorrido demasiadas vezes a este instrumento, Marcelo serviu-se dele como ferramenta política, ao longo do mandato, para resolver impasses ou clarificar a situação política junto do povo. O seu sucessor, António José Seguro, que toma posse dia 9 de Março, já fez por exemplo saber que uma rejeição do Orçamento do Estado na Assembleia da República não significa necessariamente uma dissolução do Parlamento. Só usará a bomba atómica em última instância, garante Seguro.