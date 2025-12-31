Dez Conselhos de Administração de hospitais do SNS terminam hoje mandato, incluindo S. José

Numa resposta enviada à Lusa, a direção executiva do SNS dá conta de que hoje terminam os mandatos dos conselhos de administração das Unidades Locais de Saúde (ULS) do Nordeste (Bragança), Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real), S. João e Sto António (Porto), Matosinhos, Coimbra, Médio Tejo (Abrantes), S. José (Lisboa), Litoral Alentejano (Santiago do Cacém) e Baixo Alentejo (Beja).

A direção executiva apenas refere que os membros do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Trás-Os-Montes e Alto Douro foram designados no Conselho de Ministros de 11 de dezembro, não comentando "nomeações que ainda não aconteceram".

Segundo o jornal Observador, o Governo vai afastar a administração da Unidade Local de Saúde de São José e vai escolher um militante do PSD para o cargo. O mesmo jornal avança que o mesmo vai suceder com a ULS de Coimbra.

Numa mensagem enviada aos funcionários da ULS São José, citada em vários órgãos de comunicação social, Rosa Valente Matos, atual administradora, confirmou que está de saída: "Aproximando-se o termo do nosso mandato, reunimos recentemente com a senhora ministra da Saúde, tendo sido informados que este órgão colegial não continuará em funções".

"Encerramos este ciclo com um claro sentido de dever cumprido por todas estas conquistas, mas também com um orgulho imenso por fazermos para sempre parte da história de uma instituição que faz a diferença na vida de milhares de pessoas todos os dias", salientou a responsável que está de saída da liderança desta ULS de Lisboa depois de seis anos no cargo.

Em declarações ao Observador, Rosa Valente de Matos, militante socialista e membro do Secretariado Nacional do PS, afirmou que não foi dada qualquer justificação, tendo sido "uma vontade do Governo e da direção executiva do SNS".