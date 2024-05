Por causa do que se passa no Médio Oriente, um grupo de estudantes ocupou, esta noite, um dos edifícios da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

A ação de protesto, organizada pelo grupo "Estudantes pela Palestina", teve por objetivo exigir que "a Universidade do Porto use a influência junto da Câmara Municipal e do Estado português para condenar as atrocidades cometidas por Israel" e para o Estado romper relações diplomáticas com Telavive.



O protesto decorreu de forma pacífica e acontece depois ações semelhantes noutras instituições universitárias portuguesas, em Lisboa.