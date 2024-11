Dezenas de pessoas manifestam-se em Lisboa e pedem justiça

Perto do centro do Terreiro do Paço, mais de meia centena de manifestantes entoaram cânticos e gritaram "liberdade ou morte", enquanto se agitavam cartazes de protestos e bandeiras moçambicanas. "Não queremos um governo mentiroso", "Chega de mortes", "Fim da ditadura" ou "Queremos Frelimo fora do poder" eram algumas das mensagens que se liam nos cartazes, entre a curiosidade de alguns turistas que passavam à volta do protesto e tiravam fotografias.

Um dos manifestantes tomou o megafone em punho e anunciou que o protesto não era em nome do candidato presidencial Venâncio Mondlane ou do partido Podemos (Partido Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique), que apoiou a sua candidatura, mas, sim, pelo povo.

Contudo, Hércio Chiziane contou à Lusa que os moçambicanos estão com o candidato e rejeitou que Venâncio Mondlane esteja a causar os tumultos no país.

"O povo moçambicano já estava ansioso por um líder, nós só precisávamos que alguém nos desse um impulso. Este Governo, que governa há mais de 49 anos, oprimiu o povo durante todo esse tempo... o povo já estava cansado e está farto. Só foi preciso alguém com mais coragem aparecer para o povo despertar. O Venâncio [Mondlane] é o impulso que nos faltava", afirmou, acusando de seguida a Frelimo de estar por detrás do atual clima de tensão.

A viver em Portugal há oito anos, Hércio Chiziane, de 33 anos, considerou que os resultados anunciados pela CNE moçambicana "são falsos", contestando a vitória do candidato Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, partido no poder desde 1975), na eleição para Presidente da República de 09 de outubro, com 70,67% dos votos, enquanto Venâncio Mondlane ficou em segundo, com 20,32%.

"A Frelimo não perdeu as eleições de hoje, já tem perdido há mais de 30 anos", atirou o manifestante, lembrando que os jovens representam 66% da população e que "nenhum jovem hoje em dia iria votar na Frelimo", face ao que disse ser o sentimento de insatisfação generalizado com as políticas do Governo moçambicano.

Entre os jovens estava Sílvia Henriques, de 26 anos, que trocou Moçambique por Portugal há cerca de dois anos. Antes de começar a falar, secou as lágrimas pela situação no país, confortada com o abraço de outro dos manifestantes.

"Não são as cores partidárias que fazem um povo. É por isso que estamos aqui, na diáspora e distantes do nosso país, a fazer a nossa luta, a contribuir de forma positiva para que a nossa nação seja de paz e não de guerra ou corrupção, que é o que está a acontecer. O nosso Governo está à frente de todas estas mortes", denunciou.

As mortes já registadas, os tumultos e a repressão policial de manifestantes representam, para Sílvia Henriques, que Moçambique já está "numa guerra civil" por causa do que considera ser uma "fraude eleitoral" nestas eleições, cujos resultados ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional.

"O povo está a clamar por justiça... Não é só em Maputo, é todo o país, são todas as províncias que clamam. Conseguimos ver as ruas de todas as cidades lotadas, as pessoas querendo que a justiça eleitoral seja reposta", sustentou, continuando: "Estamos aqui na Praça do Comércio para dizer chega e que não queremos mais que o povo moçambicano esteja em apuros".

Com uma bandeira moçambicana nas mãos, Smart Mucache, de 46 anos, revelou à Lusa que deixou Moçambique há apenas um ano por razões económicas e sociais decorrentes das decisões políticas, sublinhando que isso "vai acontecer com muito mais gente", se a situação do país não se alterar entretanto. Ao contrário de Sílvia Henriques, não vê o país num clima de pré-guerra civil, mas apenas por uma razão: a falta de armas.

"Se tivesse armas, já estaríamos numa guerra civil. O que o povo tem é sede de justiça social. Fomos a eleições, as pessoas votaram no candidato que acharam que tem a capacidade e o interesse de governar o país com justiça e essa vontade do povo não foi respeitada. E eles querem simplesmente usurpar o poder, porque têm armas. O povo não tem como lutar contra eles, mas, se fosse possível, o povo iria fazer uma guerra civil", defendeu.

Considerando que os resultados eleitorais anunciados "vão muito além de uma fraude" e que constituem "um insulto ao direito de escolha de um povo", este manifestante referiu que Venâncio Mondlane corre risco de vida. "A Frelimo é um partido sanguinário, está habituado a matar. Não teria vergonha nenhuma em tirar-lhe a vida", resumiu.

Em comum, os três manifestantes expressaram à Lusa o desejo de ver Portugal adotar uma posição diferente e mais assertiva sobre a tensão e os resultados das eleições no país.

"É uma vergonha o Governo português não se manifestar e não condenar. Eles têm de entender qual é a vontade do povo", realçou Hércio Chiziane, secundado por Sílvia Henriques, que manifestou "esperança de que o povo português também zele por Moçambique", enquanto Smart Mucache duvida que os governantes tomem "a posição correta perante esta situação", por considerar que "estão mais preocupados com os seus interesses económicos".

Hoje cumpre-se o oitavo dia de paralisação e manifestações em Moçambique, com a generalidade dos protestos a levar à intervenção da polícia, que dispersa com tiros e gás lacrimogéneo, enquanto os manifestantes cortam avenidas, atiram pedras e incendeiam equipamentos públicos e privados.