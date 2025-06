DGS alerta para poeiras vindas do norte de África

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares devem proteger-se deste fenómeno, que degrada a qualidade do ar. A DGS recomenda que se feche as janelas de casa e apela à população em geral para que limite a atividade física ao ar livre.



Uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão, vai atravessar o país esta quarta-feira, podendo estender-se aos dias seguintes.