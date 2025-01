DGS sem registo de pessoas com sintomas de gripe das aves

Foto: Luc Gnago - Reuters

O esclarecimento é feito depois de ter sido detetado um surto numa exploração de galinhas em São João das Lampas, no concelho de Sintra. Foram contaminadas mais de 55 mil aves de capoeira e quase 300 morreram.



O vírus H5N1 pode ser transmitido aos seres humanos, com consequências graves. No entanto, a DGS sublinha que a transmissão é um evento raro, com casos esporádicos registados a nível global.



A deteção deste surto a 3 de janeiro num aviário perto de Lisboa e levou a Organização Mundial da Saúde Animal a acionar um alerta para o risco de exposição ao vírus.



Foram implementadas de imediato medidas de controlo e erradicação.