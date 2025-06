DGS emite recomendações para população vulnerável devido a poeiras do Norte de África

A DGS adianta que, "pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno", estes grupos, além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem, sempre que possível, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas.

Para a população em geral, a autoridade de saúde recomenda não fazer esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Numa nota publicada no `site`, a Direção-Geral da Saúde refere que "uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal continental" durante o dia de hoje, podendo estender-se aos dias seguintes.

"Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar", salienta.

Segundo a DGS, este poluente (partículas inaláveis - PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, pelo que os cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações.

Mantendo-se esta previsão, a DGS recomenda também aos doentes crónicos para manterem os tratamentos médicos em curso e em caso de agravamento de sintomas contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.