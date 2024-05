Dia de greve. Enfermeiros portugueses continuam a emigrar

Rodrigo Lobo - RTP

No dia em que os enfermeiros fazem greve, a Antena 1 esteve à conversa com dois profissionais que decidiram fazer as malas e emigrar e dá a conhecer a motivação desta decisão.



O protesto vai abranger os turnos da manhã e da tarde e pode afetar o funcionamento de hospitais e centros de Saúde, apesar de terem sido decretados serviços mínimos que incluem, por exemplo, os serviços de urgência.



A greve acontece numa altura de negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses decidiu manter a paralisação por ter saído desiludido do último encontro com a ministra Ana Paula Martins.