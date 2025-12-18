Dia dos Migrantes. Imigração é centro da desinformação em Portugal em 2025

O sociólogo do Instituto Universitário de Lisboa-ISCTE, identifica uma concentração de narrativas falsas que associam estes imigrantes a violência, criminalidade, caos social e alegados privilégios no acesso a serviços públicos.



Durante as eleições legislativas, este tema atingiu 21 milhões de visualizações nas redes sociais, cinco vezes mais do que a corrupção, o segundo assunto mais debatido. Outro elemento identificado é a internacionalização das narrativas, que circulam globalmente, mas são adaptadas ao contexto nacional.