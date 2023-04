Dia Mundial de Parkinson. Domingos recuperou a autonomia após cirurgia inovadora

O calendário dedica hoje o dia aos doentes com Parkinson. É a segunda doença neurodegenerativa sem cura mais comum, a seguir à de Alzheimer. Há em Portugal pelo menos 25 mil doentes, parte dos quais retomaram a vida ativa graças a uma cirurgia que restabelece as ligações do cérebro.