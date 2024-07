Diocese de Leiria-Fátima manifesta consternação pelo naufrágio ao largo da costa da Marinha Grande

"Nesta hora de dor, a diocese de Leiria-Fátima, através do seu bispo, D. José Ornelas, manifesta o seu mais profundo pesar e solidariedade às famílias e amigos das vítimas que serão lembradas nas nossas orações para que Deus lhes conceda conforto e força para enfrentar este momento de sofrimento e perda", lê-se numa nota da diocese divulgada ao final da manhã.

No documento, a diocese dirige-se também aos 11 sobreviventes, aos quais expressa a "esperança na sua recuperação e no seu bem-estar".

"Agradecemos de forma especial aos corajosos profissionais e voluntários da Autoridade Marítima Nacional, das estações salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz, da Força Aérea Portuguesa, do projeto `SeaWatch` e do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, que têm incansavelmente conduzido as operações de busca e salvamento".

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional precisou que a embarcação de pesca naufragou "a uma milha náutica, cerca de dois quilómetros, de terra, entre a praia de São Pedro de Moel e a praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, desconhecendo-se as causas que estão na origem do acidente".

"Na sequência do alerta recebido pelas 04:33 pelo Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, foram de imediato iniciadas buscas através de quatro embarcações de pesca que se encontravam nas proximidades".

Segundo a Autoridade Marítima, foram ativadas duas embarcações da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz, uma equipa de vigilância aérea do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Para o local deslocaram-se ainda elementos do projeto `SeaWatch`, da Autoridade Marítima Nacional, e o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio.