Diocese de Setúbal garante que não houve encobrimento de caso de abuso

O processo foi organizado pelo Bispo Gilberto Reis, tendo sido ouvidas as partes envolvidas, ou seja, o alegado abusador e as alegadas vítimas.



A Diocese disse que durante a investigação o padre em causa foi suspenso, mas acabou por ser ilibado e voltou a exercer as funções.



A Diocese de Setúbal garantiu que cumpriu as orientações canónicas e civis em vigor nessa altura.