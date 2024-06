Direção Executiva do SNS já tem equipa completa

Ao tenente Coronel Gandra D´Almeida, junta-se agora Ana Margarida de Oliveira, Ana Rangel, Carla Catarino, Hélder Teixeira de Sousa e Maria Helena Martins.



A nomeação dos novos cinco elementos acontece duas semanas depois de o diretor executivo ter entrado em funções, substituindo no cargo o também médico Fernando Araújo, que apresentou a demissão no final de abril.



Uma das prioridades a implementar é o plano de emergência e transformação para a Saúde, apresentado pelo Governo no final de maio, que prevê a criação do Departamento de Urgência e Emergência Médica na Direção Executiva, dedicado à gestão centralizada e ao acompanhamento da Rede de Urgência e Emergência em Portugal.