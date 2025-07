Direções da RTP. ERC dá parecer favorável às novas nomeações

O Conselho Regulador da ERC realizou esta segunda-feira uma reunião extraordinária e aprovou as destituições e as nomeações dos novos diretores.



Vítor Gonçalves assume as funções de Diretor de Informação de todos os programas de âmbito nacional e internacional e também as funções de Diretor de Programas e Informação da RTP3.



José Fragoso passa a ser Diretor de Programas da RTP África e Diretor de Programas da RTP1 e da RTP Internacional. Gonçalo Madaíl é agora Diretor de Programas da RTP2 e Diretor de Programas da RTP Memória.



Nuno Silva Reis torna-se Diretor de Programas de Radio da Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África e RDP Internacional.