Director do EuroBic e gestor de conta da Sonangol encontrado morto na garagem

Foto: Direitos Reservados

Ribeiro da Cunha era diretor do banco EuroBic e o gestor de conta da Sonangol, a empresa petrolífera de Angola, que era presidida por Isabel dos Santos.



A jornalista da Antena 1 Alexandra Madeira conta-nos o que já se sabe sobre esta situação.



O gestor foi ontem constituído arguido pela PGR de Angola no caso “Luanda Leaks”.



A polícia, para já, não avança com um cenário de implicação criminosa e fala em suicídio.