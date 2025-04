Diretor executivo do SNS acredita que atendimento não vai falhar nos próximos dias

A região de Lisboa e Vale do Tejo é de novo a mais afetada. Álvaro Almeida admite dificuldades para preencher as escalas de serviço, mas adianta que há sempre alternativas.





Neste período da Páscoa, já amanhã, estão encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais Garcia de Orta e Amadora-Sintra.





No sábado, o mesmo serviço está encerrado também no Hospital Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), no Hospital Amato Lusitano (Castelo Branco), no Hospital de Vila Franca de Xira, no Hospital Infante Dom Pedro (Aveiro) e no Hospital Santo André (Leiria).Também no sábado, fecha portas a urgência pediátrica dos hospitais de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures.No domingo de páscoa há pelo 11 urgências encerradas por todo o país.