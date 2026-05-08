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Diretor nacional da PSP garante que testes dos candidatos à Polícia são muito exigentes
O diretor-nacional da PSP vem dar a garantia que os testes a aspirantes de Polícia são muito exigentes. Luís Carrilho afirma mesmo que o controlo interno aumentou depois do caso de alegada tortura na esquadra do Rato.
De acordo com o diretor-nacional da PSP, nos testes de admissão existe mesmo uma prova para despistar comportamentos racistas ou discriminatórios.
Na semana que fica marcada pela detenção de mais 15 agentes, diz que não ponderou demitir-se na sequência deste caso, e assegura que, numa instituição democrática, todas as alegações têm de ser investigadas.
Nesta entrevista, Luís Carrilho é também questionado sobre as declarações do presidente da Câmara de Lisboa, que tem referido que a capital está mais insegura.