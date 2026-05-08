Esquadra do Rato PSP. Prossegue hoje interrogatório aos polícias detidos no caso de alegada tortura

Com a detenção de 15 polícias na terça-feira, aumenta para 24 o número de elementos da Polícia de Segurança Pública envolvidos no processo.

Antes dos interrogatórios, vai ser dado tempo aos advogados para analisarem alguma da prova recolhida.Dos 15 polícias detidos no caso da esquadra do Rato, 13 são suspeitos de tortura.De acordo com fonte citada pela Agência Lusa,Um dos polícias não terá agredido nenhuma vítima, sendo suspeito dos crimes de tortura, abuso de poder e ofensas à integridade física por omissão, uma vez que terá assistido às agressões, e outro polícia é suspeito dos crimes de ofensas à integridade física, falsificação de documento, furto e violação de correspondência., sendo novo apenas um caso na esquadra do Largo do Rato, na sequência de uma denúncia por violência doméstica.Nos nove casos em questão, todas as agressões terão sido gravadas e fotografadas e, posteriormente, partilhadas em grupos do 'WhatsApp' do qual faziam parte 69 polícias, adiantou a mesma fonte.No total, o Ministério Público aponta nove casos de agressões que envolvem os 16 detidos como suspeitos: um relacionado com a esquadra do Bairro Alto, outro relacionado com agressões na zona de bares do Bairro Alto e oito na esquadra do Largo do Rato.um polícia e o único civil deste processo - e os restantes 14 são ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa.Na primeira operação, foram detidos dois agentes da PSP, de 22 e 26 anos, e que vão ser julgados por crimes de tortura, violação e abuso de poder, entre outros.Outros sete polícias foram detidos em março de 2026 e estão a aguardar em prisão preventiva o desfecho da investigação, que poderá ou não culminar numa acusação do Ministério Público pelos mesmos crimes.