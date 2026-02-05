Diretor pede PJ a trabalhar para ajudar Ministério Público a suprir dificuldades

"Como é sabido, o Ministério Público atravessa um período difícil, sobretudo de falta de meios, e, por isso é redobradamente exigível, e é isso que eu vos peço a todos, que possamos de alguma forma suprir essas dificuldades", afirmou Luís Neves, na cerimónia de tomada de posse de 10 novos dirigentes da PJ, na sede da força policial, em Lisboa.

Lembrando que o trabalho da PJ "é praticamente em exclusivo de apoio e suporte ao Ministério Público", magistratura titular da ação penal, o diretor nacional invocou ainda a sua experiência na investigação criminal para sustentar que a proximidade, a lealdade e a disponibilidade marcaram "sempre a diferença".

"Não trabalhamos para mais ninguém. Trabalhamos num sentido único e esse sentido único tem de ser todos os dias alimentado e acarinhado. E é isso que eu vos peço", insistiu.

Entre os 10 dirigentes que hoje tomaram posse, está Pedro Fonseca, anterior diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e a partir de agora diretor nacional-adjunto.

À frente da UNCC, fica a partir de hoje Perpétua Crispim, enquanto Afonso Sales assume a direção do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA).

Já o diretor da Unidade de Cooperação Internacional é agora António Morais, que regressa à PJ depois de ter exercido funções no Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional, integrado no Sistema de Segurança Interna.

Os restantes dirigentes que hoje tomaram posse foram nomeados para as estruturas regionais e locais da PJ: João Garcia como diretor da Diretoria do Sul, Camilo Oliveira como subdiretor da Diretoria do Centro, António Trogano como subdiretor da Diretoria do Norte, Pedro Maia como diretor do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Setúbal, Rui Nunes como diretor do DIC de Aveiro, e Renato Furtado como diretor do DIC dos Açores.