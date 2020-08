Dirigente do SOS racismo entre os ameaçados para abandonarem Portugal

Foram enviados e-mails que dão um prazo de 48 horas para que 10 pessoas abandonem o país.



Entre os ameaçados estão as deputadas Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias do Bloco de Esquerda e ainda Joacine Katar Moreira.



As ameaças surgem depois de ter sido feita uma manifestação de um grupo ligado à extrema-direita.



Mamadu Ba, dirigente do S.O.S. Racismo e também um dos visados, prestou declarações sobre o assunto, à Polícia Judiciária, esta tarde.