Fernando Alexandre acredita que as mudanças na revisão curricular na disciplina de cidadania poderão ter mais a ver com a forma do que com os conteúdos. O ministro da Educação diz que essa revisão já está prevista.

A avaliação dos currículos está a ser feita por uma equipa externa e em função das conclusões o Governo decidirá as mudanças. As conclusões devem ser conhecidas antes do próximo ano letivo.