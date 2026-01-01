País
Disparo acidental vitima rapaz de nove anos e fere outro de 14
Um rapaz com nove anos morreu esta quarta-feira na sequência de um alegado disparo acidental feito pelo pai em Setúbal.
Os dois menores deram entrada no Hospital de São Bernardo em estado crítico e reservado, o mais velho foi entretanto transferido para o Hospital Santa Maria.
Fonte ligada à investigação confirmou à RTP que as duas crianças estavam a brincar com uma caçadeira que encravou.
Pediram ajuda ao pai, que ao desencravar a arma as atingiu.
A Polícia Judiciária está a investigar estes incidentes.