Disparo acidental vitima rapaz de nove anos e fere outro de 14

O irmão também foi atingido.



Os dois menores deram entrada no Hospital de São Bernardo em estado crítico e reservado, o mais velho foi entretanto transferido para o Hospital Santa Maria.



Fonte ligada à investigação confirmou à RTP que as duas crianças estavam a brincar com uma caçadeira que encravou.



Pediram ajuda ao pai, que ao desencravar a arma as atingiu.



A Polícia Judiciária está a investigar estes incidentes.