Disseminação da dengue é reduzida no inverno em Portugal Continental, diz investigadora

Ricardo Moraes - Reuters

É o aviso da investigadora da Unidade de Parasitologia Médica no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Carla Sousa.



Isto depois das autoridades brasileiras terem decretado o estado de emergência no Rio de Janeiro, a segunda cidade mais populosa do Brasil, devido ao aumento de casos de dengue.



A dengue é uma infeção provocada por um vírus que se transmite através da picada das fêmeas dos mosquitos de um género muito comum na Madeira e já encontrado em algumas regiões do norte e do sul do país.



Uma infeção que tem sido cada vez mais comum depois da pandemia, como explica à jornalista Alexandra Sofia Costa

a investigadora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.