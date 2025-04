Dísticos verdes disparam 66% em Lisboa e pressionam estacionamento, avisa EMEL

De 2023 para 2024, o número disparou 66%, chegando aos 30.272 dísticos verdes. A empresa fala de um “incentivo muito eficaz”, mas quis perceber os possíveis impactos deste crescimento.



Limites à rotação e proteção dos residentes

Na avaliação feita, é visto que existe uma maior presença dos veículos elétricos em zonas com tarifas de estacionamento mais elevadas.







Existem quatro tarifários em Lisboa: a tarifa verde (0,80€/hora, a mais barata), a amarela, a vermelha e a castanha (2€/hora, a mais cara). As zonas são aplicadas conforme a procura que existe.





O objetivo é promover a rotatividade nos lugares - nas zonas vermelha e castanha, os carros podem ficar estacionados duas horas, enquanto nas restantes podem ficar quatro horas.





"Se forem retirados os veículos com outros tipos de dístico, ou seja, se a presença de dísticos verdes for comparada com a de veículos em rotação, percebe-se que a presença de dísticos verdes equivale a 10% da rotação na coroa verde e a 19% nos eixos castanhos", conclui a EMEL no relatório.







Perante esta questão, a empresa escreve que o "crescimento tão rápido do número de veículos sem qualquer estímulo à rotação acabará por impor limites à definição de outras estratégias", como a "promoção da rotação" e a "proteção das necessidades dos residentes”.







Seis em cada dez dísticos verdes são veículos de fora do concelho de Lisboa - 47% são de munícipios da Área Metropolitana de Lisboa, 39% de Lisboa e 13% de outros concelhos.





A EMEL não explica o que fazer perante o crescimento dos dísticos verdes.







Sobre a Gira, a rede municipal de bicicletas, é destacado que no ano passado voltou a ser atingido um recorde de viagens: foram ultrapassadas 2,8 milhões de viagens, apesar dos problemas que a aplicação tem registado e que a Antena 1 já noticiou.







A rede de estações cresceu de 2023 para 2024, de 152 para 174. Entre 2.040 bicicletas da rede, a média de bicicletas disponíveis no final do ano foi de 1.488.

Autocarros da Carris na velocidade mais baixa de sempre





Este relatório da EMEL foi aprovado na segunda-feira em reunião da Câmara Municipal de Lisboa, tal como o relatório do ano passado da Carris.





os autocarros da Carris atingiram, em 2024, a mais baixa velocidade média de sempre: 13,71 quilómetros por hora. A informação foi confirmada pela Antena 1, que teve ontem acesso ao relatório.



A transportadora fala das condições cada vez mais difíceis na circulação, por causa de obras, interrupções na estrada ou estacionamento indevido. Desde 2018 que a Carros não registava tantas ocorrências de estacionamento ilegal. Foi divulgado na terça-feira pelo jornal Público que. A informação foi confirmada pela Antena 1, que teve ontem acesso ao relatório., por causa de obras, interrupções na estrada ou estacionamento indevido. Desde 2018 que a Carros não registava tantas ocorrências de estacionamento ilegal.

