"Erro desconhecido" impede ciclistas de Lisboa de terem passe gratuito na app Gira

As semanas da historiadora Luísa Sousa são passadas entre as duas margens do Rio Tejo. Mora na Penha de França, em Lisboa, e costuma ir de comboio para Almada, com a bicicleta a seu lado.

"Dá-me imenso jeito ter a bicicleta para fazer várias coisas, porque de facto é muito prático", conta à Antena 1, enquanto segura a bike vermelha que comprou em 2020.

"Como estava cansada disto, decidi fazer o passe anual e pagar 25 euros", diz Luísa Sousa, classificando como um "péssimo sinal" para "promover uma cidade e uma mobilidade mais sustentável". Luísa Sousa é uma de muitas ciclistas que teve o "erro desconhecido" , diz Luísa Sousa, classificando como um "péssimo sinal" para "promover uma cidade e uma mobilidade mais sustentável".

Dois anos antes,uma nova forma de deslocar-se na cidade - foi também uma mudança no telemóvel, porque tinha um de teclas e passou a ter um "esperto", para conseguir usar a aplicação.Nos últimos tempos, Luísa usa a Gira pontualmente, mas decidiu pagar 25 euros por um passe anual nas bicicletas de Lisboa, mesmo não precisando - sendo moradora em Lisboa, não precisa de pagar se associar a conta ao passe Navegante, dos transportes públicos.





"Compatibilização" entre sistemas "ainda não é perfeita"









Apesar da iniciativa, muitos utilizadores têm enfrentado vários problemas na aplicação, conforme a Antena 1 já noticiou: sucessivos pedidos para iniciar sessão, bicicletas disponíveis que não aparecem na aplicação ou contas e adesão a passes por concluir. A gratuitidade do serviço para residentes foi anunciada em maio de 2023, com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, a dizer que estava a “ser dado um passo na descarbonização” e a colocar-se entre “poucas cidades na Europa” com bicicletas gratuitas.







A juntar-se a estas questões, que terão sido melhoradas depois de uma atualização da app em novembro de 2024, vem agora uma falha que impede a gratuitidade de vários utilizadores.



Entre os relatos que a Antena 1 conheceu, há utilizadores que pediram ajuda à Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), responsável pela Gira, mas os passos sugeridos nem sempre deram efeito: ideias como desinstalar e reinstalar a aplicação ou eliminar a cache da app.













Perante as dificuldades, a EMEL chegou a atribuir “códigos promocionais” para compensar quem apresenta estes problemas e, assim, poder usar a Gira de forma gratuita - Luísa Sousa foi uma das pessoas que recebeu, mas disse que não conseguiu utilizar.