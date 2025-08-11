Distritos da Guarda e Covilhã ainda com grandes incêndios ativos
RTP
Na região da Covilhã, distrito de Castelo Branco, continua a lavrar um dos incêndios que continuam a preocupam bombeiros e população. Um fogo onde estão mais de 400 operacionais e 130 viaturas terrestres.
Também em Trancoso, no distrito da Guarda, uma outro incêndio está a mobilizar 575 bombeiros e duzentas viaturas, mas o ataque às chamas está a evoluir de forma favorável.
Foi o que explicou, ao início da madrugada, ao jornalista Paulo Braz, o segundo comandante sub-regional de Coimbra da Proteção Civil, Nuno Seixas. Mas nem tudo são más notícias com a informação de que o incêndio que estava a lavrar no concelho de Vila Real já está dominado. Os bombeiros estiveram a combater este fogo, que chegou a entrar em fase de resolução na semana passada, mas que registou uma reactivação há dois dias.
Esta madrugada, a Proteção Civil voltou a incluir o incêndio de Vila Real na lista dos fogos dominados. No terreno, estão mais de 350 operacionais que contam com o apoio de 120 viaturas.
A Proteção Civil aumentou o estado de prontidão para nível máximo até à próxima terça-feira, por causa do risco de incêndio, e Portugal continental está em situação de alerta até meio da semana.
Continuam proibidas uma série de atividades como o acesso e permanência em algumas zonas florestas: fazer queimas e queimadas e trabalhar com corta-matos e moto-roçadoras estão fora de questão, assim como lançar foguetes.
O tempo quente vai continuar por mais alguns dias. Até terça-feira, 12 distritos estão sob aviso laranja do Instituto do Mar e da Atmosfera. Aviso que é amarelo em Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.