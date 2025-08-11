Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Direto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Carlos Santos Neves - RTP

Ao início da manhã desta segunda-feira, o incêndio de Trancoso continuava a não dar tréguas aos bombeiros e era ainda o maior foco de preocupação. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

Emissão da RTP3

Nuno Miguel Fernandes - RTP

Mais atualizações
por Lusa

Doze distritos sob aviso laranja por causa do calor

ANSA via AFP

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 12 distritos do continente sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa do calor, a maioria até ao final do dia de terça-feira.

Segundo o IPMA, o aviso laranja vai estar ativo até às 18:00 de terça-feira em Vila Real, Castelo Branco, Santarém e Lisboa, por causa da persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, estendendo-se até às 23:00 no distrito de Viseu.

Já nos distritos de Bragança, Guarda, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro mantém-se ativo até às 24:00 de terça-feira.

Sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, estão até às 18:00 de terça-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria.

O Governo renovou a situação de alerta no país até quarta-feira, dia 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.

A renovação da situação de alerta tem como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

Entre as medidas em vigor estão a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.

O IPMA prevê para hoje uma pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida na região Sul.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 15º (graus Celsius), em Viana do Castelo e Braga, e os 25º, em Portalegre, e as máximas entre os 25º (Viana do Castelo) e os 43º (Beja e Évora).

Momento-Chave
por Antena 1

Distritos da Guarda e Covilhã ainda com grandes incêndios ativos

RTP

Na região da Covilhã, distrito de Castelo Branco, continua a lavrar um dos incêndios que continuam a preocupam bombeiros e população. Um fogo onde estão mais de 400 operacionais e 130 viaturas terrestres.

O autarca da Covilhã, Vitor Pereira, manifestava, ao início da madrugada, a expectativa de que as chamas pudessem ceder ao combate nas próximas horas.

Também em Trancoso, no distrito da Guarda, uma outro incêndio está a mobilizar 575 bombeiros e duzentas viaturas, mas o ataque às chamas está a evoluir de forma favorável.

Foi o que explicou, ao início da madrugada, ao jornalista Paulo Braz, o segundo comandante sub-regional de Coimbra da Proteção Civil, Nuno Seixas.
Mas nem tudo são más notícias com a informação de que o incêndio que estava a lavrar no concelho de Vila Real já está dominado. Os bombeiros estiveram a combater este fogo, que chegou a entrar em fase de resolução na semana passada, mas que registou uma reactivação há dois dias.

Esta madrugada, a Proteção Civil voltou a incluir o incêndio de Vila Real na lista dos fogos dominados. No terreno, estão mais de 350 operacionais que contam com o apoio de 120 viaturas.

A Proteção Civil aumentou o estado de prontidão para nível máximo até à próxima terça-feira, por causa do risco de incêndio, e Portugal continental está em situação de alerta até meio da semana.

Continuam proibidas uma série de atividades como o acesso e permanência em algumas zonas florestas: fazer queimas e queimadas e trabalhar com corta-matos e moto-roçadoras estão fora de questão, assim como lançar foguetes.

O tempo quente vai continuar por mais alguns dias. Até terça-feira, 12 distritos estão sob aviso laranja do Instituto do Mar e da Atmosfera. Aviso que é amarelo em Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.
por Ana Romeu - RTP

20 anos de cadeia para incendiários em Espanha

Foto: António Nunes Farias - RTP

Os fogos por negligência ou mesmo por dolo não existem só em Portugal. E neste sentido a justiça espanhola tem uma moldura penal, para estes casos, que podem mesmo chegar aos 20 anos de cadeia, caso os fogos coloquem em perigo a vida humana.

A correspondente da Antena 1 em Madrid, Ana Romeu, falou com um penalista, que explica as dificuldades de identificar os autores destes crimes e de provar que atearam fogos rurais.

Em Espanha, os incêndios no noroeste do país levaram a que mais de 1.400 pessoas fossem retiradas de casa.

Pelo menos oito incêndios deflagraram este fim-de-semana na província de León.

Também as regiões de Galiza e Navarra foram atingidas por incêndios.

Só em 2023 foram detidas em Espanha mais de 400 pessoas pelo crime de fogo posto.

Em Portugal, este ano, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, um quarto dos fogos investigados foram provocados por mão humana.
Momento-Chave
Risco máximo de incêndio
por RTP

Perto de 120 concelhos do interior norte e centro e Algarve abrangidos

Debaixo de risco máximo de incêndio estão todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Viseu e Castelo Branco.

Em risco máximo estão também dezenas de municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro.

Em risco muito elevado há quase meia centena de concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Lisboa, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em risco elevado quase toda a região do Alentejo e outros cerca de 30 municípios nos distritos de Faro, Lisboa, Setúbal, Coimbra, Leiria, Aveiro, Porto e Braga.

Recorde-se que o país está em situação de alerta até quarta-feira por causa do risco de incêndio florestal.
 Em risco moderado estão dezenas de municípios, quase todos no litoral do país, nos distritos de Lisboa, Aveiro e Porto.

O IPMA prevê para esta segunda-feira uma ligeira descida de temperatura nas regiões norte e centro e uma pequena subida no sul. O tempo vai permanecer quente, com céu pouco nublado ou limpo, e são esperadas poeiras em suspensão, devido à massa de ar quente do norte de África que atravessa o território continental.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius em Viana do Castelo e Braga e os 25 graus em Portalegre. As máximas variam entre os 25 graus em Viana do Castelo e 43 em Beja e Évora.
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Incêndio de Trancoso é o que mais preocupa

  • Ao início da manhã, o incêndio de Trancoso, com três frente ativas, continuava a não dar tréguas aos bombeiros e era ainda o maior foco de preocupação. No combate às chamas estavam perto de 600 operacionais, apoiados por cerca de 200 viaturas. O incêndio, que começou no sábado, chegou a estar em fase de resolução. Contudo, domingo foi um dia de vários reacendimentos e houve mesmo necessidade de evacuar algumas povoações;


  • O incêndio da Covilhã continua também ativo. Deglagrou a meio da tarde de domingo em Sobral de São Miguel. O facto de se tratar de uma zona mais isolada fez com que os meios demorrassem meia hora a chegar ao local. O declive do terreno acabou por dificultar o combate. Este incêndio mobiliza mais de 400 operacionais e quase 130 viaturas;


  • Há, entretanto, um novo incêndio ativo. Deflagrou às 10h30 de domingo em zona de mato. Segundo o portal da Proteção Civil, pela 1h00 terá tido início um novo foco neste concelho. No combate às chamas está uma centena de operacionais;


  • O incêndio de Vila Real entrou já em fase de resolução. A madrugada permitiu que os trabalhos do dispositivo evoluíssem de forma favorável Pelas 4h30, o fogo entrou nesta nova fase, o que significa que para já não há perigo de propagação. No terreno permanecem, todavia, 357 operacionais apoiados por 119 viaturas;


  • A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou para o máximo o nível de prontidão. Em todo o país, há meios pré-posicionados em zonas estratégicas;


  • Esta segunda-feira há 12 distritos com aviso laranja por causa do calor. No litoral norte e no centro do país há seis distritos a amarelo. Os avisos mantêm-se até terça-feira. Portugal continental encontra-se em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio rural;


  • O secretário-geral do PS considera que este não é o momento para fazer uma avaliação sobre a gestão que o Governo está a fazer do combate aos incêndios. Em visita aso quartel dos Bombeiros Voluntários de Lagos, José Luís Carneiro disse estar solidário com o esforço que os bombeiros estão a fazer e apelou à responsabilidade de todos para dimunuir o número de ignições.

Momento-Chave
por RTP

Incêndio em Trancoso é o que mais preocupa as autoridades

As chamas avançaram e nas próximas horas várias aldeias deverão estar na linha do fogo.

Momento-Chave
por RTP

Trancoso. Ativado o Plano Municipal de Emergência

O incêndio em Trancoso ameaçou casas em Rio de Moinhos e Castaíde. O comandante Nuno Seixas, segundo comandante sub-regional de Coimbra, salientou que houve especial preocupação em proteger as povoações.

O responsável falou ainda sobre o forte reacendimento desta manhã, muito devido ao pré-aquecimento dos materiais no terreno, num cenário de baixa humidade e vento intenso.

Em várias aldeias, os cidadãos foram confinados ou mesmo retirados das habitações, no caso de pessoas com mais vulnerabilidades. Há a registar um ferido ligeiro e algumas edificações danificadas.
Momento-Chave
por RTP

Rio de Moinhos. Barracão totalmente consumido pelas chamas

O barracão guardava lenha, materiais de construção e máquinas. Os bombeiros estão a encontrar muitas dificuldades em controlar a área junto à habitação.

Momento-Chave
por RTP

Vila Real. Chamas estiveram perto de casas em Relva

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

O incêndio em Vila Real esteve muito perto de casas na localidade de Relva. O fogo tinha sido dado como dominado, mas reacendeu no sábado à noite.

A situação levou à interrupção da quarta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta.
Momento-Chave
por RTP

Bombeiros de Elvas destacados para combater incêndio na Covilhã

A Covilhã também é uma região onde as chamas não deram descanso. A expetativa das autoridade é que o incêndio seja dado como dominado esta manhã de segunda feira.

Momento-Chave
por RTP

Incêndio em Trancoso. Casas ameaçadas em Rio de Moinho e Castaíde

Foto: Mário Raposo - RTP

Em Trancoso, o incêndio chegou a ser dado como em resolução na manhã de domingo, mas nas últimas horas voltou a ganhar força.

Momento-Chave
por RTP

Proteção Civil elevou o nível de prontidão para o máximo

Foto: Núria Melo - RTP

O risco de incêndio é agora considerado muito elevado. Por todo o país há meios pré-posicionados em zonas estratégicas.

Momento-Chave
por RTP

Prontidão especial. RTP falou com equipa de prevenção de incêndios

No âmbito da declaração de situação de alerta, prolongada até dia 13, o nível de prontidão especial subiu agora para quatro, o mais alto da escala. A RTP está na Malveira da Serra, em Cascais, junto a uma das equipas de prevenção por causa do risco de incêndio.

Momento-Chave
por RTP

Incêndios. PS diz que não é tempo de avaliações políticas

José Luís Carneiro diz que este não é o momento de fazer uma avaliação política do Governo sobre a gestão dos incêndios.

O líder do PS visitou o Quartel dos Bombeiros Voluntários de Lagos. Carneiro apelou à responsabilidade de cada português e lembrou que os meios da Proteção Civil são limitados.
