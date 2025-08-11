Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Ao início da manhã desta segunda-feira, o incêndio de Trancoso continuava a não dar tréguas aos bombeiros e era ainda o maior foco de preocupação. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.
Ao início da manhã desta segunda-feira, o incêndio de Trancoso continuava a não dar tréguas aos bombeiros e era ainda o maior foco de preocupação. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.
Nuno Miguel Fernandes - RTP
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 12 distritos do continente sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa do calor, a maioria até ao final do dia de terça-feira.
Segundo o IPMA, o aviso laranja vai estar ativo até às 18:00 de terça-feira em Vila Real, Castelo Branco, Santarém e Lisboa, por causa da persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, estendendo-se até às 23:00 no distrito de Viseu.
Já nos distritos de Bragança, Guarda, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro mantém-se ativo até às 24:00 de terça-feira.
Sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, estão até às 18:00 de terça-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria.
O Governo renovou a situação de alerta no país até quarta-feira, dia 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.
A renovação da situação de alerta tem como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.
Entre as medidas em vigor estão a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.
A situação de alerta implica também a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.
O IPMA prevê para hoje uma pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida na região Sul.
As temperaturas mínimas vão variar entre os 15º (graus Celsius), em Viana do Castelo e Braga, e os 25º, em Portalegre, e as máximas entre os 25º (Viana do Castelo) e os 43º (Beja e Évora).
RTP
Na região da Covilhã, distrito de Castelo Branco, continua a lavrar um dos incêndios que continuam a preocupam bombeiros e população. Um fogo onde estão mais de 400 operacionais e 130 viaturas terrestres.
Foto: António Nunes Farias - RTP
Os fogos por negligência ou mesmo por dolo não existem só em Portugal. E neste sentido a justiça espanhola tem uma moldura penal, para estes casos, que podem mesmo chegar aos 20 anos de cadeia, caso os fogos coloquem em perigo a vida humana.
As chamas avançaram e nas próximas horas várias aldeias deverão estar na linha do fogo.
O incêndio em Trancoso ameaçou casas em Rio de Moinhos e Castaíde. O comandante Nuno Seixas, segundo comandante sub-regional de Coimbra, salientou que houve especial preocupação em proteger as povoações.
O barracão guardava lenha, materiais de construção e máquinas. Os bombeiros estão a encontrar muitas dificuldades em controlar a área junto à habitação.
Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa
O incêndio em Vila Real esteve muito perto de casas na localidade de Relva. O fogo tinha sido dado como dominado, mas reacendeu no sábado à noite.
A Covilhã também é uma região onde as chamas não deram descanso. A expetativa das autoridade é que o incêndio seja dado como dominado esta manhã de segunda feira.
Foto: Mário Raposo - RTP
Em Trancoso, o incêndio chegou a ser dado como em resolução na manhã de domingo, mas nas últimas horas voltou a ganhar força.
Foto: Núria Melo - RTP
O risco de incêndio é agora considerado muito elevado. Por todo o país há meios pré-posicionados em zonas estratégicas.
No âmbito da declaração de situação de alerta, prolongada até dia 13, o nível de prontidão especial subiu agora para quatro, o mais alto da escala. A RTP está na Malveira da Serra, em Cascais, junto a uma das equipas de prevenção por causa do risco de incêndio.
José Luís Carneiro diz que este não é o momento de fazer uma avaliação política do Governo sobre a gestão dos incêndios.