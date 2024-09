Distritos do Porto, Aveiro e Viseu com autoestradas e estradas nacionais cortadas

Num balanço feito cerca das 09:00, a GNR indica que, no distrito do Porto, a autoestrada 43 (A43) está cortada entre Gondomar e a A41 e, também em Gondomar, a A41 está cortada entre Medas e Aguiar de Sousa.

Em Aveiro, de acordo com a GNR, há duas estradas nacionais (EN) totalmente cortadas, a EN16 entre Cacia e Sever do Vouga, bem como a EN333 entre Talhadas e Águeda.

Já em Viseu, registam-se cortes totais na EN228 entre Figueira Alva e Fermentel, na EN231 entre Vila Viçosa e Mourelos (Cinfães), na N222 entre Oliveira do Douro e Freigil e na EN225 entre Cabril e Pinheiros.

À Lusa, a mesma fonte indicou que esta manhã já todas as estradas estão reabertas em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, em Arganil (Coimbra), bem como em concelhos dos distritos de Braga e Bragança, onde algumas vias estiveram na terça-feira e durante a madrugada cortadas ou condicionadas devido aos incêndios.

Sete pessoas morreram e 40 ficaram feridas, duas com gravidade, nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Coimbra, Vila Real e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas, como a A1, a A25 e a A13.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam 47.376 hectares.

O Governo já declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias.