Divergências voltam a levar motoristas para a greve

Este pré-aviso aparece depois do anúncio da ANTRAM sobre uma paz social e também depois do anúncio de aumento salarial para 700 euros por parte da Associação de Transportadores.



Uma proposta muito inferior aos 1.200 euros pretendidos pelos motoristas.



O assessor jurídico do sindicato acusa a ANTRAM de mentir e disse à Antena 1 que agora exige um compromisso escrito por parte da ANTRAM.



Pedro Pardal Henriques perante o que diz ser a falta de palavra da ANTRAM.





O sindicato espera também que o Governo assuma alguma responsabilidade.





A associação das empresas transportadores de mercadorias afirma que não vai comentar mais as negociações com o sindicato dos motoristas de matérias perigosas, depois de na quarta-feira ter dito que o sindicato teve "uma clara mudança de postura".



Num comunicado divulgado na quarta-feira à noite, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) diz que "não teve o intuito de obstaculizar ou prejudicar as negociações que estão a decorrer com este sindicato num clima de boa-fé negocial".