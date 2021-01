Doentes acumulam-se nos corredores das Urgências do Hospital da Guarda

A situação de doentes acumulados nos corredores do Serviço de Urgência do Hospital da Guarda melhorou de ontem para hoje, mas, mesmo assim, a lotação está no limite. Uma situação que traz outro problema. A retenção de macas no interior do Hospital deixa as ambulâncias de socorro inoperacionais enquanto aguardam pela devolução.