Doentes muito urgentes esperam 14 horas por primeira observação no Santa Maria

O tempo de espera para doentes muito urgentes no serviço de urgência geral do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, era de 13 horas e 46 minutos pelas 9:30 de hoje, segundo dados do Portal do SNS.

De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares, pelas 9:30, três doentes classificados como muito urgentes (pulseira laranja) aguardavam em média 13 horas e 46 minutos para a primeira observação na urgência geral do Hospital de Santa Maria.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes têm um tempo máximo de atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem.

Apesar de não ter, a essa hora, doentes muito urgentes à espera de uma primeira observação, no hospital Amadora-Sintra a expectativa média de espera para doentes muito urgentes era de nove horas e seis minutos.

Quanto aos doentes urgentes, que têm um tempo recomendado para a primeira observação de 60 minutos, a situação mais crítica era a do Amadora-Sintra, onde os doentes urgentes esperavam, em média, 19 horas e 17 minutos até a primeira observação e onde se encontravam 24 doentes nesta situação.

A demora para a primeira observação de doentes considerados urgentes era também grande no hospital Santa Maria, onde o tempo de espera para uma primeira observação destes doentes com pulseira amarela era de 14 horas e 40 minutos, encontrando-se então 16 pessoas classificados como urgentes.

No Hospital Beatriz-Ângelo, em Loures, os doentes urgentes esperavam, em média, 11 horas e 16 minutos, encontrando-se uma pessoa em espera de ser observada pela primeira vez.

No Hospital Garcia de Orta, em almada, quatro pessoas com situação de urgência estavam à espera de serem observadas pela primeira vez, com expectativa média de tempo de espera de 36 minutos.

No Hospital de São João, no Porto, 14 doentes urgentes esperavam, em média, 57 minutos para serem observados pela primeira vez.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.