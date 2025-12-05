Doentes urgentes com espera de mais de 16 horas na urgência geral do Amadora-Sintra

Esta tarde o tempo médio de espera para primeira observação de doentes urgentes (pulseira amarela) na urgência geral Amadora-Sintra superava as 16 horas a meio.

O portal do Serviço Nacional de Saúde indicava que, às 16:30, a urgência geral do Amadora-Sintra estava com 64 doentes urgentes que tinham de aguardar, no máximo, 16 horas e dez minutos para serem atendidos numa primeira observação.

No Hospital Garça de Orta, em Almada, o tempo médio de espera para a primeira observação era bastante melhor: três horas e 17 minutos. Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

Já no Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava que os doentes urgentes estavam a aguardar cerca de quatro horas para serem observados uma primeira vez.

Fim de semana com urgências fechadas

Este sábado vão estar de portas abertas 132 serviços de urgência em todo o país, a somar a 28 unidades ao abrigo do projeto-piloto que obriga a contacto prévio para o SNS24.



De acordo com o Portal do Serviço Nacional de Saúde, no sábado fecham as urgências da mesma especialidade nos hospitais de Portimão, distrito de Faro, Barreiro, distrito de Setúbal, Setúbal e Braga. No domingo, encerram os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro e Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.



As urgências de obstetrícia dos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira, Aveiro, Santarém, São Francisco Xavier, em Lisboa, e Leiria operam, no sábado, de forma condicionada. Ou seja, só acolhem casos referenciados pelo CODU/INEM. No domingo, ficam referenciadas as urgências obstétricas de Braga, Santarém, Aveiro, Leiria e São Francisco Xavier.



Por outro lado, no decurso do fim de semana, as urgências de pediatria dos hospitais de Vila Franca de Xira, Esposende, no distrito de Braga, e Beatriz Ângelo, em Loures, vão estar a trabalhar com restrições, recebendo casos referenciados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.



Os constrangimentos ficam, uma vez mais, a dever-se à falta de médicos especialistas para garantir as escalas.



As autoridades recomendam que a população contacte previamente a Linha SNS24 (808 24 24 24), antes da deslocação a urgências.

c/ Lusa