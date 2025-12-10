Doentes urgentes esperam mais de 14 horas no Amadora-Sintra

De acordo com a informação consultada pela agência Lusa, cerca das 08h00 de hoje, 34 doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 14 horas e 45 minuto para uma primeira observação.

Havia ainda 16 doentes pouco urgentes (pulseira verde) a aguardar, depois da triagem, 16 horas e três minutos para serem vistos por um médico.

No Hospital Santa Maria, em Lisboa, 12 doentes urgentes enfrentavam um tempo de espera de seis horas e 43 minutos para a primeira observação.

Já os dois doentes considerados muito urgentes (pulseira laranja) tinham de aguardar seis horas e seis minutos.

No Hospital São José, também em Lisboa, a espera era menor, com os três doentes urgentes a enfrentarem apenas 56 minutos de espera.

Já no Hospital Garcia de Orta, em Almada, a espera para os 46 doentes urgentes ultrapassava as nove horas.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o portal do SNS indicava que, pelas 08:000, 34 doentes urgentes aguardavam nove horas e 55 minutos para primeira observação. Não havia doentes com pulseira laranja à espera.

Por comparação, a Norte, no Hospital São João, no Porto, os 19 doentes com pulseira amarela aguardavam três horas e 20 minutos.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências.