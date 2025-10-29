Dois anos de AIMA. Apesar de críticas e falhas há mais autorizações de residência

Falhas no modelo da AIMA

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo começou a funcionar a 30 de outubro de 2024, extinguindo o SEF e o Alto Comissariado para as Migrações (ACM).

“A AIMA tem vindo a tornar-se naquilo que o SEF era acusado, mas a um nível ainda maior”, acusa Thaís França, acrescentando que a perseguição de imigrantes é “sistemática” e as pessoas são “convidadas, entre aspas, a sair por não terem um documento cuja emissão, muitas vezes, é da própria responsabilidade do Estado português”.

Os principais partidos portugueses concordaram também que os objetivos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) falharam, com a esquerda a culpar o Governo e a direita a responsabilizar a política do PS.





c/ Lusa

A AIMA estima ainda a redução de 50 por cento do número de imigrantes a entrar no país se mantenha., declarou o presidente do conselho diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Pedro Portugal Gaspar, em entrevista ao programa, da Antena 1 e do, publicada no último fim de semana.O responsável apontou ainda que as estimativas preveem que, tal como em 2024, este ano se mantenha a tendência de redução de entradas, em cerca de 50 por cento, que deverá continuar com a nova Lei de Estrangeiros.Ainda assim, a AIMA tem sido alvo de centenas de milhares de queixas na Justiça por parte de imigrantes. O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa acumula mais de 133 mil processos contra a agência criada em outubro de 2023.Na véspera do dia em que se completam os dois anos desde a criação da AIMA, há também ativistas, analistas e ex-dirigentes que acusam a instituição de estar a falhar na integração dos imigrantes na sociedade e de não cumprir até os objetivos com que foi criada., acusou Thaís França, especialista em migrações e investigadora do ISCTE, citada pela Lusa.O antigo presidente do ACM, Rui Marques,, salientou Rui Marques, que integra o grupo Consenso Imigração.Também o presidente da Solidariedade Imigrante, a maior associação de imigrante do país, acha que, introduzindo “novas regras todos os dias”, apenas com o objetivo de “cansar os imigrantes” e a levá-los a sair do país ou a ficarem em situação irregular, acusou Timóteo Macedo.Nestes primeiros dois anos de existências, a agência tinha como principal foco a regularização dos cerca de 400 mil processos pendentes do SEF, tendo sido criada uma estrutura de missão que ajudou a agilizar o processo. Na opinião de Thaís França,Mas a especialista critica a “política pública muito diferente”, que resulta da vontade do Estadode “perseguir as pessoas, neste caso os imigrantes”, embora a AIMA tenha sido criada para retirar a dimensão policial do processo.Já o antigo presidente do ACM quer acreditar, apesar das críticas que aponta, “nas pessoas e nos políticos” e espera que a AIMA se foque finalmente na integração de imigrantes, um termo que faz parte do nome da instituição.E avisa:PSD, IL e Chega admitem que a instituição tem uma série de problemas, mas apontam o dedo à gestão socialista, que permitiu o aumento exponencial de imigrantes, enquanto PS, Livre e CDU acusam o Governo de querer o falhanço da agência, através da promoção de políticas erradas e ausência de investimento.