Dois aviões reforçaram o combate em Vila Pouca de Aguiar

Artur Mota disse à agência Lusa que os aviões, uma parelha de alfas de Vila Real, vai atuar num primeiro momento na ocorrência que começou em Sabroso de Aguiar e que lavra numa zona de pinhal e próximo de aldeias, e que poderá seguir depois para Soutelinho do Mezio e Bornes de Aguiar.

O responsável referiu que, durante a tarde, regressarão ao terreno equipas de sapadores que estiveram a descansar, o que poderá elevar o número de operacionais para os 130.

A operar no teatro de operações estão também pelo menos cinco máquinas de rastos.

Neste concelho do distrito de Vila Real há, neste momento, quatro incêndios que avançam em seis frentes distintas.

O alerta para o primeiro incêndio foi dado pelas 07:30 de segunda-feira e a situação foi-se agravando ao longo do dia, com as chamas a manterem-se ativas até hoje.

De Vila Pouca de Aguiar as chamas galgaram para o concelho de Vila Real, por Covelo e Samardã, onde estão hoje a atuar 83 operacionais e 24 veículos.

A presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias, já disse que em apenas três das 14 freguesias do concelho não houve alerta de incêndio desde segunda-feira, antevendo prejuízos enormes na floresta e agricultura.

Segundo Artur Mota, um outro incêndio que deflagrou no Planalto de Monforte, em Chaves, está em fase de resolução, mantendo-se os meios no terreno com o apoio de três máquinas de rastos.